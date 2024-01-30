В Центре Гейдара Алиева будет представлена "Опера Но" Японской театральной школы Хошо

В Центре Гейдара Алиева будет представлена "Опера Но" театральной школы Хошо, специализирующейся на традиционном японском драматическом театральном искусстве но.
Как сообщает Report, в мероприятии примут участие официальные лица Азербайджана и Японии, деятели культуры и искусства.
Театр но, история которого насчитывает более 700 лет, является одним из старейших видов классического японского исполнительского искусства. Основанный на художественных произведениях и комических сценах театр но сочетает костюмированные танцы с классическими атрибутами японского театра.
Завоевавшее всемирную известность благодаря высокому уровню исполнения, искусство но включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.