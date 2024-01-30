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В Центре Гейдара Алиева будет представлена "Опера Но" Японской театральной школы Хошо

В Центре Гейдара Алиева будет представлена "Опера Но" Японской театральной школы Хошо В Центре Гейдара Алиева будет представлена «Опера Но» театральной школы Хошо, специализирующейся на традиционном японском драматическом театральном искусстве но.
Kультурная политика
30 января 2024 г. 17:02
В Центре Гейдара Алиева будет представлена Опера Но Японской театральной школы Хошо

В Центре Гейдара Алиева будет представлена "Опера Но" театральной школы Хошо, специализирующейся на традиционном японском драматическом театральном искусстве но.

Как сообщает Report, в мероприятии примут участие официальные лица Азербайджана и Японии, деятели культуры и искусства.

Театр но, история которого насчитывает более 700 лет, является одним из старейших видов классического японского исполнительского искусства. Основанный на художественных произведениях и комических сценах театр но сочетает костюмированные танцы с классическими атрибутами японского театра.

Завоевавшее всемирную известность благодаря высокому уровню исполнения, искусство но включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində Yaponiyanın Hoşo Teatr Məktəbinin “Noh Opera”sı səhnələşdiriləcək

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