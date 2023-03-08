В будущем году возобновится проведение Форума по межкультурному диалогу в Азербайджане

Со следующего года будет возобновлен традиционно проводимый в Азербайджане Форум по межкультурному диалогу, который был временно отложен из-за пандемии COVID-19.

Со следующего года будет возобновлен традиционно проводимый в Азербайджане Форум по межкультурному диалогу, который был временно отложен из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время встречи 8 марта с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

"Со следующего года будет возобновлен и традиционно проводимый в Азербайджане Форум по межкультурному диалогу, который был временно отложен из-за пандемии COVID-19", - сказал глава государства. Он выразил уверенность в продолжении в этом контексте сотрудничества нашей страны с Альянсом цивилизаций ООН.

На встрече был отмечен вклад, вносимый Азербайджаном благодаря своему богатому наследию и опыту в процесс межцивилизационного и межкультурного диалога на мировом уровне.