В Будапеште состоялась персональная выставка азербайджанской художницы

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Венгрии организовало выставку, посвященную 25-летию принятия Акта Конституции "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

Как сообщили Report в посольстве, персональная выставка юной художницы Марзии Ибрагимовой было организовано совместно с действующим в Будапеште Фондом межкультурного диалога Азербайджан-Венгрия.

Выставка, на открытии которой присутствовали посол Вилаят Гулиев и директор фонда Севиндж Муджири, вызвала большой интерес венгерских зрителей.