 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Будапеште состоялась персональная выставка азербайджанской художницы

    Выставка вызвала большой интерес венгерских зрителей

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Венгрии организовало выставку, посвященную 25-летию принятия Акта Конституции "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

    Как сообщили Report в посольстве, персональная выставка юной художницы Марзии Ибрагимовой было организовано совместно с действующим в Будапеште Фондом межкультурного диалога Азербайджан-Венгрия.

    Выставка, на открытии которой присутствовали посол Вилаят Гулиев и директор фонда Севиндж Муджири, вызвала большой интерес венгерских зрителей.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi