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    В болгарском городе Габрово открылась фотовыставка, посвященная Шеки

    Выставка приурочена к 11-й годовщине установления отношений городов-побратимов между Габрово и Шеки

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В болгарском городе Габрово открылась фотовыставка, посвященная Шеки.

    Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, на открытии выставки участвовали посол Азербайджана в Болгарии Эмиль Керимов и мэр Габрово Таня Христова.

    Вначале был представлен короткий фильм о Шеки, в котором говорилось о достопримечательностях города и его истории. Также были представлены образцы кулинарии Азербайджана.

    Отметим, что выставка приурочена к 11-й годовщине установления отношений городов-побратимов между Габрово и Шеки.

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