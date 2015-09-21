Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В болгарском городе Габрово открылась фотовыставка, посвященная Шеки.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, на открытии выставки участвовали посол Азербайджана в Болгарии Эмиль Керимов и мэр Габрово Таня Христова.

Вначале был представлен короткий фильм о Шеки, в котором говорилось о достопримечательностях города и его истории. Также были представлены образцы кулинарии Азербайджана.

Отметим, что выставка приурочена к 11-й годовщине установления отношений городов-побратимов между Габрово и Шеки.