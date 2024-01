В Болгарии открылась фотовыставка "Путешествие в Азербайджан"

В Доме кино и фотографии в Софии состоялось открытие фотовыставки "Путешествие в Азербайджан" и вечера азербайджанского кино.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов написал на своей странице в соцсети "Х".

"Для меня было честью принять участие в открытии вечера азербайджанского кино в рамках кинофестиваля MENAR в Софии и рассказать гостям о великом культурном наследии, древних традициях и мультикультурном богатстве Азербайджана",- говорится в публикации.

Дипломат подчеркнул, что на выставке, автором которой является болгарский фотограф Арслан Ахмедов, представлены более 20 пейзажей и портретов в черно-белом формате, снятых в различных районах Азербайджана и отражающих всю первозданную природную красоту этой страны.