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    В Бишкеке состоялся XI Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ

    Азербайджан на форуме представила делегация из депутатов и деятелей науки, культуры и искусства

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Бишкеке (Кыргызстан) состоялся XI Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ.

    Как сообщает Report, на форуме приняла участие делегация Азербайджана, состоящая из депутатов и деятелей науки, культуры и искусства.

    Официальное открытие форума состоялось в госрезиденции Кыргызстана “Ала-Арча”. На открытии выступили вице-премьер Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    М.Швыдкой отметил, что на саммите глав государств СНГ в Бишкеке 16 сентября принято решение о присвоении городу Гянджа статуса культурной столицы СНГ в 2017 году.

    Заместитель главы Исполнительной власти города Гянджа Микаил Зейналов дал подробную информацию о созданной в Гяндже современной инфраструктуре, сохранении национальных традиций, проходящих в городе международных мероприятиях.

    Затем участникам форума был представлен фильм об истории, культуре, развитии Гянджи. 

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