В Бишкеке состоялся XI Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Бишкеке (Кыргызстан) состоялся XI Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ.

Как сообщает Report, на форуме приняла участие делегация Азербайджана, состоящая из депутатов и деятелей науки, культуры и искусства.

Официальное открытие форума состоялось в госрезиденции Кыргызстана “Ала-Арча”. На открытии выступили вице-премьер Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

М.Швыдкой отметил, что на саммите глав государств СНГ в Бишкеке 16 сентября принято решение о присвоении городу Гянджа статуса культурной столицы СНГ в 2017 году.

Заместитель главы Исполнительной власти города Гянджа Микаил Зейналов дал подробную информацию о созданной в Гяндже современной инфраструктуре, сохранении национальных традиций, проходящих в городе международных мероприятиях.

Затем участникам форума был представлен фильм об истории, культуре, развитии Гянджи.