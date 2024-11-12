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В Бишкеке состоялась презентация книги "Из времени во время", изданной Фондом тюркской культуры и наследия

В Бишкеке состоялась презентация книги "Из времени во время", изданной Фондом тюркской культуры и наследия В Кыргызстане в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоялась торжественная презентация книги выдающегося кыргызского поэта Алыкула Осмонова "Из времени во время", изданной Фондом тюркской культуры и наследия на кыргызском и азербайджанском яз
Kультурная политика
12 ноября 2024 г. 12:46
В Бишкеке состоялась презентация книги Из времени во время, изданной Фондом тюркской культуры и наследия

В Кыргызстане в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоялась торжественная презентация книги выдающегося кыргызского поэта Алыкула Осмонова "Из времени во время", изданной Фондом тюркской культуры и наследия на кыргызском и азербайджанском языках.

Как сообщает Report, выступившая на презентации президент фонда Актоты Раимкулова поприветствовала гостей и рассказала о деятельности организации, миссия которой заключается в сохранении, изучении и продвижении на международной арене богатого наследия и культуры тюркского мира.

"Одним из приоритетных направлений организации является передача будущим поколениям богатого наследия выдающихся личностей тюркских народов. В этом направлении фонд запустил 3 книжные серии "Выдающиеся личности Тюркского мира", "Литературные жемчужины Тюркского мира", "Научные жемчужины Тюркского мира". Книга Алыкула Осмонова "Из времени во время" - первая книга, увидевшая свет из серии "Литературные жемчужины Тюркского мира". Перевод книги был осуществлен известным азербайджанским писателем Адилем Джамилем", - сказала она.

Актоты Раимкулова также рассказала гостям о реконструкции и музеефикации дома-музея Алыкула Осмонова в Бишкеке: "Как Вы знаете, следуя директивам Декларации Астанинского Саммита Глав Государств Организации Тюркских Государств, мы также завершили реконструкцию и музеефикацию дома-музея Алыкула Осмонова. Благодаря реставрации и современному оборудованию дома-музея ценители творчества выдающегося кыргызского поэта Алыкула Осмонова получат доступ к месту, сохранившему атмосферу и колорит эпохи, в которой жил великий поэт".

На мероприятии приняли участие заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова, Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Латиф Гандилов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, а также видные писатели, деятели культуры и представители международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBişkekdə Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun nəşr etdiyi kitabın təqdimat mərasimi keçirilib

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