В Бишкеке после реставрации открылся Дом-музей поэта Алыкула Осмонова

В столице Кыргызстана состоялась торжественная церемония открытия Дома-музея выдающегося кыргызского поэта Алыкула Осмонова после успешного завершения его реставрации и музеефикации.

В столице Кыргызстана состоялась торжественная церемония открытия Дома-музея выдающегося кыргызского поэта Алыкула Осмонова после успешного завершения его реставрации и музеефикации.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд тюркской культуры и наследия, проект был реализован фондом в сотрудничестве с мэрией города Бишкека.

В церемонии перерезания ленты приняли участие президент фонда Актоты Раимкулова, мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Чынгыз Эсенгул уулу и замминистра иностранных дел Айбек Молдогазиев.

Проект осуществлен в рамках реализации декларации Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося 3 ноября 2023 года в Астане. Это первый проект подобного рода, реализованный фондом, что подчеркивает его значимость для культурного обмена и сохранения наследия тюркских народов.

В рамках проекта фондом также издан сборник стихотворений Алыкула Осмонова "Замандан заманга" на кыргызском и азербайджанском языках в переводе писателя Адиля Джамиля. Это публикация стала первой в серии "Жемчужины тюркской литературы".

Благодаря реставрации и современному оборудованию Дома-музея, ценители творчества Алыкула Осмонова получат доступ к месту, сохранившему атмосферу и колорит эпохи, в которой жил великий поэт.

Новое музейное пространство станет важным культурным центром, способствующим развитию и популяризации творчества Алыкула Осмонова как в Кыргызстане, так и за его пределами.