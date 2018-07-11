В Бишкеке начался II Молодежный фестиваль стран Тюркского совета

Бишкек. 11 июля. REPORT.AZ/ В столице Кыргызстана – Бишкеке проходит II Молодежный фестиваль стран Тюркского совета.

Как сообщает из Бишкека корреспондент Report, фестиваль открылся "круглым столом" на тему "Молодежь в Совете сотрудничества тюркоязычных стран".

Директор Госагентства Кыргызстана по вопросам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов отметил, что обсуждения откроют новые перспективы для расширения сотрудничества между тюркоязычными странами.

Менеджер проекта Секретариата Тюркского совета Жилдыз Узакова рассказала о значимости мероприятия. В своем выступлении она особо подчеркнула шаги, предпринятые Азербайджаном в направлении усиления сотрудничества между тюркоязычными странами. По ее словам, многие решения в рамках Тюркского совета были приняты именно в Азербайджане.

Она напомнила об успешно проведенном в Гяндже первом молодежном фестивале: "Азербайджан активен в Тюркском совете и в экономической области. Инициированный Баку проект Баку-Тбилиси-Карс представляет исключительную важность для тюркоязычных стран".

Участвующие в мероприятии представители молодежных организаций Тюркского совета выступили с отчетами о молодежной политике в своих странах. Секретарь по международным связям Нацсовета молодежных организаций Азербайджана Ильхама Гасымзаде поведала о молодежной политике Азербайджана и деятельности молодежных организаций в нашей стране.

В рамках фестиваля будет организован концерт с участием коллективов стран-участниц. Азербайджан представит национальные танцы и песни. Участникам фестиваля будут организованы экскурсии по историческим местам Кыргызстана, посетят они и дом-музей прославленного писателя Чингиза Айтматова.

Напомним, что I Молодежный фестиваль стран Тюркского совета состоялся в Гяндже в сентябре 2016 года.