О нас

В Билясуваре состоялся показ фильма "Сын", посвященного Натигу Гасымову

В Билясуваре состоялся показ фильма "Сын", посвященного Натигу Гасымову В Билясуваре состоялся показ документального фильма "Сын", посвященного пропавшему без вести в ходе Первой Карабахской войны азербайджанскому военному Натигу Гасымову.
Kультурная политика
1 декабря 2023 г. 21:09
В Билясуваре состоялся показ фильма Сын, посвященного Натигу Гасымову

В Билясуваре состоялся показ документального фильма "Сын", посвященного пропавшему без вести в ходе Первой Карабахской войны азербайджанскому солдату Натигу Гасымову.

Как сообщает муганское бюро Report, церемония прошла в Центре Гейдара Алиева при совместной организации исполнительной власти Билясуварского района и Ширван-Сальянского регионального Управления культуры.

В мероприятии приняли участие глава ИВ района, директор Ширван-Сальянского регионального Управления культуры, семьи шехидов, ветераны и представители общественности.

Гости почтили минутой молчания память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Затем состоялся показ документального фильма "Сын", который рассказывает о проявленном Натигом Гасымовым героизме в ходе Первой Карабахской войны.

Напомним, Натиг Гасымов в ходе боевых действий потерял шестерых боевых товарищей, в течение пяти дней, окруженный вражескими солдатами, в одиночку держал оборону у албанской церкви. После того, как армяне пригрозили убить 22 заложников в Ходжалы, он принял решение сдаться.

Однако даже после этого Гасымов не отдал врагу азербайджанский флаг. Согласно имеющимся данным, Натиг Гасымов был убит в плену после длительных пыток.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda əfsanəvi döyüşçü Natiq Qasımova həsr olunan “Oğul” filmi nümayiş edilib

Экслюзивные новости

Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi