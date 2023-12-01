В Билясуваре состоялся показ фильма "Сын", посвященного Натигу Гасымову

В Билясуваре состоялся показ документального фильма "Сын", посвященного пропавшему без вести в ходе Первой Карабахской войны азербайджанскому военному Натигу Гасымову.

В Билясуваре состоялся показ документального фильма "Сын", посвященного пропавшему без вести в ходе Первой Карабахской войны азербайджанскому солдату Натигу Гасымову.

Как сообщает муганское бюро Report, церемония прошла в Центре Гейдара Алиева при совместной организации исполнительной власти Билясуварского района и Ширван-Сальянского регионального Управления культуры.

В мероприятии приняли участие глава ИВ района, директор Ширван-Сальянского регионального Управления культуры, семьи шехидов, ветераны и представители общественности.

Гости почтили минутой молчания память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Затем состоялся показ документального фильма "Сын", который рассказывает о проявленном Натигом Гасымовым героизме в ходе Первой Карабахской войны.

Напомним, Натиг Гасымов в ходе боевых действий потерял шестерых боевых товарищей, в течение пяти дней, окруженный вражескими солдатами, в одиночку держал оборону у албанской церкви. После того, как армяне пригрозили убить 22 заложников в Ходжалы, он принял решение сдаться.

Однако даже после этого Гасымов не отдал врагу азербайджанский флаг. Согласно имеющимся данным, Натиг Гасымов был убит в плену после длительных пыток.