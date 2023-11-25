В Билясуваре проходит очередной фестиваль индейки

В Билясуварском районе проходит очередной Фестиваль индейки.

В Билясуварском районе проходит очередной Фестиваль индейки.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие уже третий год проводится в Центральном парке города Билясувар при организационной поддержке исполнительной власти Билясуварского района.

В рамках фестиваля пройдет кулинарный конкурс "Вкусная индейка", где повара-любители продемонстрируют свое мастерство.

Местные и иностранные производители получат возможность представить свою продукцию. В рамках фестиваля также будут организованы развлекательная музыкальная программа, мастер-классы от известных поваров, конкурс на лучший рисунок "Я рисую", турнир по нардам, различные спортивные соревнования и ярмарка-продажа местных продуктов.