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В Билясуваре проходит очередной фестиваль индейки

В Билясуваре проходит очередной фестиваль индейки В Билясуварском районе проходит очередной Фестиваль индейки.
Kультурная политика
25 ноября 2023 г. 14:16
В Билясуваре проходит очередной фестиваль индейки

В Билясуварском районе проходит очередной Фестиваль индейки.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие уже третий год проводится в Центральном парке города Билясувар при организационной поддержке исполнительной власти Билясуварского района.

В рамках фестиваля пройдет кулинарный конкурс "Вкусная индейка", где повара-любители продемонстрируют свое мастерство.

Местные и иностранные производители получат возможность представить свою продукцию. В рамках фестиваля также будут организованы развлекательная музыкальная программа, мастер-классы от известных поваров, конкурс на лучший рисунок "Я рисую", турнир по нардам, различные спортивные соревнования и ярмарка-продажа местных продуктов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda növbəti Hind toyuğu Festivalı keçirilir

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