В Доме культуры Азербайджана в Берлине открылась выставка азербайджанских ковров.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.
Выставка организована посольством Азербайджана в Германии совместно с ОАО "Азерхалча".
В церемонии открытия выставки приняли участие представители государственных учреждений Германии, иностранные послы, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также представители азербайджанской, турецкой и других иностранных общин, проживающих в Германии.
Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что искусство ковроткачества в Азербайджане имеет древнюю историю. По его словам, мастера-ковроткачи в Азербайджане передают свой опыт подрастающему поколению.
На мероприятии также выступили председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов и посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман.
Выставка в Доме культуры Азербайджана будет открыта до конца сентября.