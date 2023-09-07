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В Берлине открылась выставка азербайджанских ковров

В Берлине открылась выставка азербайджанских ковров В Доме культуры Азербайджана в Берлине открылась выставка азербайджанских ковров
Kультурная политика
7 сентября 2023 г. 10:16
В Берлине открылась выставка азербайджанских ковров

В Доме культуры Азербайджана в Берлине открылась выставка азербайджанских ковров.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.

Выставка организована посольством Азербайджана в Германии совместно с ОАО "Азерхалча".

В церемонии открытия выставки приняли участие представители государственных учреждений Германии, иностранные послы, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также представители азербайджанской, турецкой и других иностранных общин, проживающих в Германии.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что искусство ковроткачества в Азербайджане имеет древнюю историю. По его словам, мастера-ковроткачи в Азербайджане передают свой опыт подрастающему поколению.

На мероприятии также выступили председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов и посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман.

Выставка в Доме культуры Азербайджана будет открыта до конца сентября.

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Версия на английском языке ФотоBerlin hosting exhibition of Azerkhalcha OJSC’s carpets
Версия на азербайджанском языке ФотоBerlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində "Azərxalça" ASC xalçalarının sərgisi keçirilir

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