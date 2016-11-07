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    В Берлине открылась выставка азербайджанских художников

    Выставка продлится до 1 декабря

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В действующей в Берлине картинной галерее Берлин-Баку состоялось открытие выставки под названием "Азербайджан встречается с Японией" ("Aserbaidschan Trifft Japan").

    Как сообщили Report из Госкомитета по работе с диаспорой, на церемонии открытия присутствовали деятели искусств из Германии, Азербайджана и Японии, ответственный сотрудник по вопросам культуры посольства Азербайджана в Германии Сара Аббасова, исполнительный директор Координационного центра азербайджанцев в Германии Гейдар Мирза и руководитель берлинского офиса Азербайджанской студенческой сети Асиф Масимов.

    Здесь было продемонстрировано более 30-ти работ молодых художников из Азербайджана и Японии. 

    Азербайджан представили Тельман Гулиев, Гюнай Шемси, Магдалена Мехтизаде и Егяна Асадова.

    Представителями японской стороны были Томоко Казама, Рикка Аясаки, Ику Хигучи, Циенку Ицинозе. 

    Выставка продлится до 1 декабря.

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