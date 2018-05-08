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    В Белграде пройдет концерт, посвященный 100-летию АДР

    На концерте будут представлены произведения азербайджанских, сербских и других всемирно известных музыкантов
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    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Белграде состоится концерт, посвященный азербайджано-сербской дружбе и 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

    Как сообщает Report со ссылкой на Культурный центр Азербайджана в Сербии, концерт состоится 10 мая на сцене Народного театра в Белграде.

    На концерте выступят музыканты Рамиз Гулиев (тар), Ясмина Трумбеташ (сопрано), Афаг Аббасова (сопрано), Александр Стаматович (баритон), Мина Ристич (клавир), а также музыканты оркестра Народного театра. Дирижером на концерте будет Эюб Гулиев.

    На концерте будут представлены произведения азербайджанских, сербских и других всемирно известных музыкантов.

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