С 29 октября по 1 ноября в Беларуси пройдут Дни молодежи Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Белта, Белоруссию посетит делегация во главе с замминистра молодежи и спорта Азербайджана Интигамом Бабаевым.

И.Бабаев вместе с главой Минобразования Беларуси Игорем Карпенко "проведет открытый диалог с молодежью двух стран".

Также молодые люди поучаствуют в деловой встрече с представителями исполнительной и законодательной власти. Кроме того, предполагается подписать совместный план мероприятий Минобразования Беларуси и Министерства молодежи и спорта Азербайджана на 2020-2021 годы.

Гости из Азербайджана посетят молодежные центры в Бресте, Несвиже и Минске, пообщаются со сверстниками из Брестского университета имени А.С.Пушкина, для них проведут мастер-классы. Праздничным подарком станет торжественный концерт, где будет представлено творчество азербайджанских и белорусских студентов.

Организаторами Дней молодежи Азербайджана выступают Минобразования Беларуси, НЦХТДМ и Республиканский молодежный центр. Цель мероприятия - развитие международного сотрудничества, обмен опытом работы с молодежью, формирование стратегии партнерских отношений при реализации молодежной политики Азербайджана и Беларуси.