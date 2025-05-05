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В Беларуси пройдут Дни культуры Азербайджана

В Беларуси пройдут Дни культуры Азербайджана В 2025 году в Беларуси пройдут Дни культуры Азербайджана.
Kультурная политика
5 мая 2025 г. 14:17
В Беларуси пройдут Дни культуры Азербайджана

В 2025 году в Беларуси пройдут Дни культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече в расширенном составе с белорусским коллегой Александром Турчиным.

По словам Асадова, одним из перспективных направлений сотрудничества между Баку и Минском является социальная сфере, в том числе сотрудничество в области предоставления государственных услуг.

"Приоритетное внимание уделяем развитию гуманитарного сотрудничества. Важно, что мы возобновили традицию проведения взаимных Дней культуры. В начале апреля прошлого года прошли Дни культуры Беларуси в Азербайджане. На повестке дня проведение в 2025 году Дней культуры Азербайджана в Беларуси", - заявил он.

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Версия на английском языке Days of Azerbaijani сulture to be held in Belarus
Версия на азербайджанском языке Belarusda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək

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