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    В Бельгии откроют памятник Хуршидбану Натаван

    В городе Ватерлоо открыта выставка молодых художников Азербайджана

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ При поддержке посольства Азербайджана в Бельгии Центром социально-психологической реабилитации молодежи "Возрождение" в Ватерлоо состоялась церемония открытия третьей по счету выставки молодых художников Азербайджана. Как сообщили Report в посольстве, на выставке демонстрируется 105 работ 23 художников и одного скульптора.

    Выступивший на церемонии открытия посол Фуад Искендеров отметил, что такие выставки не только способствуют выявлению юных азербайджанских талантов, но вносят важный вклад в распространение в мире стиля, присущего художникам Азербайджана.

    Выступивший на церемонии открытия бургомистр города Ватерлоо Сергей Кубла официально объявил, что в ближайшее время по инициативе посольства Азербайджана в городском парке Ватерлоо будет поставлен памятник высотой 2,4 метра известной азербайджанской поэтессе и, в то же время, художнице Хуршудбану Натаван.

    На церемонии открытия приняли участие представители бельгийской общественности, члены аккредитованного в Бельгии дипломатического корпуса, сотрудники различных организаций Европейского Союза и представители азербайджанской диаспоры Бельгии.

    Выставка продлится до 21 февраля.

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