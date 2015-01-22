В Бельгии откроют памятник Хуршидбану Натаван

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ При поддержке посольства Азербайджана в Бельгии Центром социально-психологической реабилитации молодежи "Возрождение" в Ватерлоо состоялась церемония открытия третьей по счету выставки молодых художников Азербайджана. Как сообщили Report в посольстве, на выставке демонстрируется 105 работ 23 художников и одного скульптора.

Выступивший на церемонии открытия посол Фуад Искендеров отметил, что такие выставки не только способствуют выявлению юных азербайджанских талантов, но вносят важный вклад в распространение в мире стиля, присущего художникам Азербайджана.

Выступивший на церемонии открытия бургомистр города Ватерлоо Сергей Кубла официально объявил, что в ближайшее время по инициативе посольства Азербайджана в городском парке Ватерлоо будет поставлен памятник высотой 2,4 метра известной азербайджанской поэтессе и, в то же время, художнице Хуршудбану Натаван.

На церемонии открытия приняли участие представители бельгийской общественности, члены аккредитованного в Бельгии дипломатического корпуса, сотрудники различных организаций Европейского Союза и представители азербайджанской диаспоры Бельгии.

Выставка продлится до 21 февраля.