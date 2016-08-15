В Батуми состоялась премьера балета "Хемсе"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Летнем театре города Батуми состоялся премьера балета "Хемсе" по мотивам одноименного произведения азербайджанского поэта, писателя и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Батуми, премьера состоялась по инициативе президента грузинской ассоциации "Диалог культур-21 век" Валерия Асатиани в исполнении Тбилисского современного балета имени Георгия Алексидзе под руководством художественного руководителя камерной труппы Марьям Алексидзе.

Балет был поставлен на музыку известного композитора и певца, посла Азербайджана в России, народного артиста Азербайджана, почетного гражданина города Тбилиси Полада Бюльбюльоглы.

На премьере также участвовал генконсул Азербайджана в Батуми Рашад Исмаилов.