В Батуми состоялась концертная программа по случаю 100-летия Гейдара Алиева

2 октября в Батумском музыкальном центре Аджарии состоялся концерт “Ночь национального мугама Азербайджана”, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

2 октября в Батумском музыкальном центре Аджарии состоялся концерт “Ночь национального мугама Азербайджана”, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, концерт состоялся в рамках 10-го Батумского черноморского фестиваля музыки и искусств при поддержке и организации Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства Азербайджанской Республики в Грузии.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, основатель и организатор Батумского черноморского фестиваля музыки и искусств, председатель Комитета по культуре парламента Грузии, “артист во имя мира” ЮНЕСКО Элиссо Болквадзе сказала, что концерт, посвященный 100-летнему юбилею политического деятеля Гейдара Алиева, имеет важное историческое значение. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев сыграл важную роль в развитии дружественных связей между Азербайджаном и Грузией.