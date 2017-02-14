Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Барселоне состоялось открытие "Дома Азербайджана".

Как сообщает Report, открытие "Дома Азербайджана" состоялось по инициативе "Общества азербайджанцев Барселоны" при поддержке посольства Азербайджана в Мадриде.

На церемонии открытия приняли участие обучающиеся и проживающие в Каталонии азербайджанцы, официальные лица этой провинции.

Целью данной организации является объединение проживающих в Каталонии азербайджанцев, их координация, сохранение и популяризация народных обычаев.