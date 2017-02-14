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    В Барселоне состоялось открытие "Дома Азербайджана"

    Целью данной организации является объединение проживающих в Каталонии азербайджанцев

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Барселоне состоялось открытие "Дома Азербайджана".

    Как сообщает Report, открытие "Дома Азербайджана" состоялось по инициативе "Общества азербайджанцев Барселоны" при поддержке посольства Азербайджана в Мадриде.

    На церемонии открытия приняли участие обучающиеся и проживающие в Каталонии азербайджанцы, официальные лица этой провинции.

    Целью данной организации является объединение проживающих в Каталонии азербайджанцев, их координация, сохранение и популяризация народных обычаев.

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