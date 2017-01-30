В Бангладеш проходит серия тренингов в рамках проекта ЮНЕСКО, реализуемого при поддержке Азербайджана

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В столице Бангладеш городе Дакка проходит серия тренингов, нацеленных на укрепление национальных институциональных возможностей страны.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ЮНЕСКО, семинары проводятся в рамках проекта "Защита нематериального культурного наследия для устойчивого развития в Бангладеш", спонсируемого Фондом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО при поддержке Азербайджана.

Семинары объединят в себе теоретическую и практическую сессии.