В Баку здание одного из кинотеатров превратилось в торговый центр

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Со здания кинотеатра "Баку" сняли вывеску с названием данного очага культуры.

Как сообщает Report, фразу "Bakı kinoteatrı" заменили на "Brend shopping univermaq marka malları".

На данный момент большая часть здания действует как торговый центр, где расположены различные магазины.

Как сообщил Report завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Хатаинского района Панах Иманов, хотя часть здания занимает торговый центр, деятельность кинотеатра не приостановлена: "Однако, зал кинотеатра нуждается в капремонте".

По его словам, мероприятия в кинотеатре проводит и Хатаинская ИВ: "Здание кинотеатра построено еще при СССР и было приватизировано 4-5 лет назад. В последние годы здание действовало как торговый центр. Но несмотря на это, владелец здания оставил кинотеатр".

Что же касается вероятности сноса здания, завотделом отметил, что при любых сносах на территории района ИВ информируется: "До сих пор к нам не обращались по поводу сноса".