О нас

В Баку завершился международный фестиваль Nine Senses Fest

В Баку завершился международный фестиваль Nine Senses Fest 8 октября в Баку завершился грандиозный международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.
Kультурная политика
9 октября 2023 г. 14:34
В Баку завершился международный фестиваль Nine Senses Fest

8 октября в Баку завершился грандиозный международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

Как сообщает Report, впервые проведенный в Азербайджане фестиваль оставил неизгладимый след в памяти организаторов и посетителей.

Фестиваль был организован при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

На фестивале, который продлился три дня, были представлены различные направления йоги - крийя, кундалини, хатха, нидра, художественная йога, а также практики медитации, телесные практики, танцевальные упражнения, саунд-хилинг, растяжка и гимнастика, цигун, терапевтические мастер-классы, арт-терапия, терапевтические групповые упражнения и групповые тренинги по здоровью и жизни.

На мероприятии вместе с четырьмя хедлайнерами были проведены мастер-классы от самых профессиональных специалистов Азербайджана и мира.

В грандиозном мероприятии также приняли участие многочисленные иностранные туристы.

Участники выразили удовлетворение первым международным фестивалем Nine Senses Fest, проведенным совместно с образовательной платформой ANSA.

Фестиваль завершился грандиозной концертной программой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоInt’l festival Nine Senses Fest ends in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçirilən “Nine Senses Fest” beynəlxalq festivalı başa çatıb

Экслюзивные новости

Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi