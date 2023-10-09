В Баку завершился международный фестиваль Nine Senses Fest

8 октября в Баку завершился грандиозный международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

8 октября в Баку завершился грандиозный международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

Как сообщает Report, впервые проведенный в Азербайджане фестиваль оставил неизгладимый след в памяти организаторов и посетителей.

Фестиваль был организован при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

На фестивале, который продлился три дня, были представлены различные направления йоги - крийя, кундалини, хатха, нидра, художественная йога, а также практики медитации, телесные практики, танцевальные упражнения, саунд-хилинг, растяжка и гимнастика, цигун, терапевтические мастер-классы, арт-терапия, терапевтические групповые упражнения и групповые тренинги по здоровью и жизни.

На мероприятии вместе с четырьмя хедлайнерами были проведены мастер-классы от самых профессиональных специалистов Азербайджана и мира.

В грандиозном мероприятии также приняли участие многочисленные иностранные туристы.

Участники выразили удовлетворение первым международным фестивалем Nine Senses Fest, проведенным совместно с образовательной платформой ANSA.

Фестиваль завершился грандиозной концертной программой.