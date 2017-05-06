В Баку завершил работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Баку завершил работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу.

Как сообщает Report, выступив на церемонии закрытия, высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз аль- Насер высоко оценил организацию форума со стороны правительства Азербайджана, и поблагодарил президента Ильхама Алиева. "В рамках форума состоялись важные заседания. Мы должны работать еще более тесно. Это важно, чтобы достичь наших целей. Мы сотрудничаем с правительством Азербайджана в вопросах продовольственной безопасности", - заявил он.

Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талиб Рифаи также высоко оценили проведенный в Баку форум.

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Баку проходит церемония закрытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития".

Как сообщает Report, в рамках форума впервые состоялась встреча на высоком уровне руководителей международных организаций, проведено около 40 сессий.

Мероприятие состоялось при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Совета Европы, ИСЕСКО.