В Баку завершил работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Баку завершил работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу.
Как сообщает Report, выступив на церемонии закрытия, высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз аль-
Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талиб Рифаи также высоко оценили проведенный в Баку форум.
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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Баку проходит церемония закрытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития".
Как сообщает Report, в рамках форума впервые состоялась встреча на высоком уровне руководителей международных организаций, проведено около 40 сессий.
Мероприятие состоялось при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Совета Европы, ИСЕСКО.
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