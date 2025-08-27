В Баку завершился II Международный молодежный форум по мультикультурализму

В Баку состоялась церемония закрытия II Международного молодежного форума по мультикультурализму, посвященного теме "Молодежь как послы миростроительства в многокультурной среде".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Бакинским международным центром мультикультурализма совместно с ИСЕСКО.

По словам исполнительного директора Центра Равана Гасанова, проведение форума в Баку, Шуше и Ханкенди символизирует необходимость возрождения сосуществования и укрепления мира. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подчеркнул значимость молодежи для государства, а представители ИСЕСКО подчеркнули важность диалога культур.

В форуме приняли участие около 70 представителей из более чем 50 стран. Участники посетили памятные места столицы и регионов, а также приняли участие в тематических дискуссиях и семинарах.