    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    В Баку завершился II Международный молодежный форум по мультикультурализму

    Kультурная политика
    • 27 августа, 2025
    • 14:05
    В Баку завершился II Международный молодежный форум по мультикультурализму

    В Баку состоялась церемония закрытия II Международного молодежного форума по мультикультурализму, посвященного теме "Молодежь как послы миростроительства в многокультурной среде".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Бакинским международным центром мультикультурализма совместно с ИСЕСКО.

    По словам исполнительного директора Центра Равана Гасанова, проведение форума в Баку, Шуше и Ханкенди символизирует необходимость возрождения сосуществования и укрепления мира. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подчеркнул значимость молодежи для государства, а представители ИСЕСКО подчеркнули важность диалога культур.

    В форуме приняли участие около 70 представителей из более чем 50 стран. Участники посетили памятные места столицы и регионов, а также приняли участие в тематических дискуссиях и семинарах.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    II Beynəlxalq Multikulturalizm Gənclər Forumunun bağlanış mərasimi olub
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Closing ceremony of 2nd International Youth Forum held in Baku

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей