В Баку завершил работу V Всемирный форум межкультурного диалога

В Баку завершился V Всемирный форум межкультурного диалога, проходивший под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

Как сообщает Report, выступивший на церемонии закрытия министр культуры Абульфас Гараев сказал, что Бакинский форум занимает в мировом масштабе свое уважаемое и авторитетное место.

Министр отметил, что подобный подход позволяет прибывшим из различных стран мира в Азербайджан людям ознакомиться с реалиями, а также дает возможность обсудить беспокоящие человечество темы: "В период подготовки форума функционирует специальный мозговой центр, в котором имеются представители всех международных структур. Они заранее обсуждают темы, планируют".

А.Гараев отметил, что успех "Бакинского процесса" кроется в участии в нем специалистов, объединяющих научные круги, представителей структур, занимающихся опытом, определящим государственную политику, а также широкой сети неправительственных организаций: "Это единство наглядно доказывает актуальность темы межкультурного диалога для всех обществ".

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Морнатинос заявил, что на международной арене начался важный период: "В рамках "Бакинского процесса" мы добились многосторонности. Мы должны обращать внимание на молодые, средние слои, вести глубокие реформы, отражать в своей работе важные элементы. Мультикультурализм зовет нас вперед. В период искусственного интеллекта диалог не должен оставаться в стороне. В итоге среди людей должны быть контакты".