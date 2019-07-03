В Баку на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО обсудили вопросы национального культурного наследия

43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку продолжает работу обсуждением вопросов, относящихся к национальному культурному наследию.

Как сообщает Report, на проведенном 3 июля заседании был заслушан отчет о ситуации с охраной культурного наследия, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Открывший мероприятие председатель организационного комитета сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев сообщил об ожидающемся отчете и призвал всех быть активными в обсуждениях.

На сессии представители стран-участниц затронули вопрос, связанный с тем, как обстоит реальная ситуация с культурным наследием в азиатско-тихоокеанском регионе.

На мероприятии представители Норвегии, Бразилии, Венгрии, Танзании, Кувейта, Гватемалы, Туниса, Австралии, Азербайджана, Китая и других стран поделились мнениями об отчете.

Также участники коснулись значимости оценки стратегической окружающей среды и осуществленных в данном направлении работ. Было отмечено, что подобные отчеты имеют большое значение для налаживания диалога. Все проекты должны реализовываться на основе рекомендаций мониторинговой группы. Электростанции должны строиться вне буферной зоны. Существуют различные мнения относительно связи между экономическим развитием и окружающей средой. Они должны обсуждаться в обоюдной форме.

Азербайджан поддержал предложения Кубы и Китая по охране культурного наследия в азиатско-тихоокеанском регионе. Следует принять защитные меры для предотвращения загрязнения источников воздуха и воды.

Сессия продолжает работу обсуждениями.