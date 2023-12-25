​​​​​​​В Баку выявлены факты самовольного изменения архитектурных объектов

Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры выявили факт самовольного изменения фасада архитектурного здания в Баку.
Об этом Report сообщили в Госслужбе.
Владелец объекта на первом этаже исторического здания, расположенного на проспекте Бюльбюля, 63 в Сабаильском районе Баку, самовольно покрасил фасад.
"Принимаются меры по возвращению архитектурному зданию прежнего вида", - заявили в Госслужбе.
В ведомстве также заявили о выявленном факте незаконных строительных работ на архитектурном памятнике на пересечении улиц Сулеймана Алескерова 2А и 28 Мая в столице: "Незаконно проложена лестница из подвала на верхний этаж с повреждением бетонного перекрытия и проделаны отверстия в несущих стенах для установки вентиляционных труб. Принимаются предусмотренные законом меры".