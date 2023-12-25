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​​​​​​​В Баку выявлены факты самовольного изменения архитектурных объектов

​​​​​​​В Баку выявлены факты самовольного изменения архитектурных объектов Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры выявили факт самовольного изменения фасада архитектурного здания в Баку.
Kультурная политика
25 декабря 2023 г. 18:31
​​​​​​​В Баку выявлены факты самовольного изменения архитектурных объектов

Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры выявили факт самовольного изменения фасада архитектурного здания в Баку.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Владелец объекта на первом этаже исторического здания, расположенного на проспекте Бюльбюля, 63 в Сабаильском районе Баку, самовольно покрасил фасад.

"Принимаются меры по возвращению архитектурному зданию прежнего вида", - заявили в Госслужбе.

В ведомстве также заявили о выявленном факте незаконных строительных работ на архитектурном памятнике на пересечении улиц Сулеймана Алескерова 2А и 28 Мая в столице: "Незаконно проложена лестница из подвала на верхний этаж с повреждением бетонного перекрытия и проделаны отверстия в несущих стенах для установки вентиляционных труб. Принимаются предусмотренные законом меры".




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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tarixi abidələrin rənglənməsi və beton qatının kəsilməsi faktları aşkarlanıb

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