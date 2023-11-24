В Баку выявлено около 400 рекламных вывесок, портящих внешний вид зданий.
Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.
В течение этого года сотрудниками Бакинского регионального управления Госслужбы было выявлено около 400 рекламных вывесок, незаконно размещенных на объектах, функционирующих в старинных зданиях.
Рекламные вывески, портящие облик особо охраняемых исторических зданий, были демонтированы в рамках сотрудничества с Государственным рекламным агентством.
"Еще раз призываем граждан оказать поддержку в сохранении памятников истории и культуры, принять участие в сохранении охраняемых государством памятников", - говорится в заявлении Госслужбы.