О нас

В Баку выявлен факт вмешательства в архитектурный облик исторического здания

В Баку выявлен факт вмешательства в архитектурный облик исторического здания Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры выявили факт вмешательства в эстетический и архитектурный облик исторического здания, расположенного по улице Самеда Вургуна, 16, в С
Kультурная политика
25 мая 2023 г. 10:26
В Баку выявлен факт вмешательства в архитектурный облик исторического здания

Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры выявили факт вмешательства в эстетический и архитектурный облик исторического здания, расположенного по улице Самеда Вургуна, 16, в Сабаильском районе Баку.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Было отмечено, что по факту принимаются меры в соответствии с требованием законодательства:

"Согласно статье 10 Закона Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры", запрещается изменять художественно-эстетический облик памятников, проводить ремонтные, строительные, профилактические и другие работы, которые могут представлять для них опасность.

Нарушители несут уголовную, административную, дисциплинарную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Мы призываем арендаторов и владельцев исторических зданий (памятников), бережно относиться к их охране, а также художественно-эстетическому облику нашего города".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda tarixi binaya müdaxilə faktı aşkarlanıb

Самое важное

Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
25 мая 2023 г. 10:27
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi