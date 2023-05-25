В Баку выявлен факт вмешательства в архитектурный облик исторического здания

Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры выявили факт вмешательства в эстетический и архитектурный облик исторического здания, расположенного по улице Самеда Вургуна, 16, в С

Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры выявили факт вмешательства в эстетический и архитектурный облик исторического здания, расположенного по улице Самеда Вургуна, 16, в Сабаильском районе Баку.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Было отмечено, что по факту принимаются меры в соответствии с требованием законодательства:

"Согласно статье 10 Закона Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры", запрещается изменять художественно-эстетический облик памятников, проводить ремонтные, строительные, профилактические и другие работы, которые могут представлять для них опасность.

Нарушители несут уголовную, административную, дисциплинарную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Мы призываем арендаторов и владельцев исторических зданий (памятников), бережно относиться к их охране, а также художественно-эстетическому облику нашего города".