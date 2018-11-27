В Баку выступит французский "человек-оркестр"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет концерт французского музыканта, "человека-оркестра" ФИЛИГАНА.

Об этом Report сообщили в посольстве Франции в Азербайджане.

Сообщается, что концерт состоится 28-го ноября в 19:00 в Landmark Rotunda Jazz Club. Вход свободный.

Мероприятие организовано дипмиссией Франции в Баку, Французским институтом, и Азербайджано-французским университетом (UFAZ).

ФИЛИГАН с четырнадцати лет проявляет талант к музыке и способность к адаптации, что, в свою очередь, приводит его к сотрудничеству с величайшими исполнителями. Он собирает инструменты - порой это гитара, банджо, контрабас и ударные - в полифоническую Вселенную. И делает он это со страстью, которая во всех ипостасях выводит гитару в позицию солирующего инструмента оркестра.