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    В Баку выступит французский "человек-оркестр"

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет концерт французского музыканта, "человека-оркестра" ФИЛИГАНА.

    Об этом Report сообщили в посольстве Франции в Азербайджане.

    Сообщается, что концерт состоится 28-го ноября в 19:00 в Landmark Rotunda Jazz Club. Вход свободный.

    Мероприятие организовано дипмиссией Франции в Баку, Французским институтом, и Азербайджано-французским университетом (UFAZ).

    ФИЛИГАН с четырнадцати лет проявляет талант к музыке и способность к адаптации, что, в свою очередь, приводит его к сотрудничеству с величайшими исполнителями. Он собирает инструменты - порой это гитара, банджо, контрабас и ударные - в полифоническую Вселенную. И делает он это со страстью, которая во всех ипостасях выводит гитару в позицию солирующего инструмента оркестра.

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