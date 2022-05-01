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В Баку выступил с лекцией всемирно известный гуру йоги и мистики Садхгуру

В Баку выступил с лекцией всемирно известный гуру йоги и мистики Садхгуру В столице прошла интерактивная лекция с гуру йоги и мистиком Садхгуру.
Kультурная политика
1 мая 2022 г. 16:20
В Баку выступил с лекцией всемирно известный гуру йоги и мистики Садхгуру

В столице прошла интерактивная лекция с гуру йоги и мистиком Садхгуру.

Как передает Report, мероприятия было организовано посольством Индии в Азербайджане.

Садхгуру посвятил себя улучшению физического, ментального и духовного благополучия всех людей на планете. Он является желанным гостем на престижных международных форумах, таких как World Peace Summit, Организации Объединенных Наций, Международный экономический форум в Давосе, конференция TED и в различных университетах по всему миру.

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна во время приветственной речи заявил, что основная цель сегодняшнего мероприятия - говорить о инициативе "спасем почву", где Садхгуру будет говорить о климатических изменениях.

"Визит Садхгуру в Баку даст лучшее понимание культуры и ценностей Индии и это прекрасная возможность на укрепление отношений Индии с народом Азербайджана" - сказал он.

Движение "спасем почву" - это глобальная инициатива для поддержания устойчивого мира.

Садхуру заставит нас задуматься о важных вопросах, о насущных проблемах человечества. Но основная причина, которая привела Садхгуру сюда, - это "спасение Земли", - добавил он.

Сам Садхгуру провел гостям лекцию и рассказал о своей миссии, которая заключается в объединении людей со всего мира для защиты окружающей среды, и призвать поддержать лидеров всех стран в разработке национальной политики и действий, направленных на увеличение содержания органических веществ в обрабатываемой почве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hindistanlı yoqin Sadhqurunun mühazirəsi keçirilib

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