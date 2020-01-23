В Баку выступит легендарная джазовая певица, пятикратная обладательница "Грэмми" - ВИДЕО

29 марта в Центре Гейдара Алиева состоится концерт легендарной джазовой певицы, пятикратной обладательницы «Грэмми» Дайан Ривз.

Как сообщили Report в центре, за свою удивительную виртуозность, высокое мастерство импровизации и уникальный стиль исполнения джазовой музыки и R&B Дайан Ривз была удостоена пяти «Грэмми». Она является первой певицей, получившей «Грэмми» за вышедшие подряд три альбома.

Дайан Ривз удостоена «Грэмми» и за саундтрек к фильму Джорджа Клуни «Good Night And Good Luck» («Доброй ночи и удачи»), завоевавшему шесть "Оскаров". Ее последний альбом "Beautiful Life" также получил в 2015 году «Грэмми».

На протяжении своей карьеры Дайан Ривз сотрудничала с лучшими симфоническими оркестрами и джазовыми группами. Она выступала на одной сцене с трубачом, композитором Уинтоном Марсалисом и джазовым оркестром Центра Линкольна. Также Дайан Ривз записала выступление с Чикагским симфоническим оркестром под управлением Даниэля Баренбойма, являлась солисткой Берлинского филармонического оркестра.

Ривз была первым художественным руководителем по джазу Лос-Анджелесской филармонии и первой вокалисткой, выступившей в знаменитом Walt Disney Concert Hall. Она также удостоена степени почетного доктора Berklee College of Music и Juilliard School. В 2018 году Национальный фонд искусств США удостоил певицу самой высокой награды для американских исполнителей джаза - "Jazz Master".

Билеты на концерт можно приобрести в кассе Центра, в пунктах продаж и на сайте iTicket.az.