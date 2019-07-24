В Баку в Центре Гейдара Алиева откроется уникальная выставка иконописи

12 октября в Центре Гейдара Алиева состоится открытие выставки иконописных шедевров и религиозной скульптуры из Государственной Третьяковской галереи и Музея русской иконы.

Как сообщает Report, выставка, которая состоится при организации Центра Гейдара Алиева, Государственной Третьяковской галереи, Музея русской иконы и при поддержке Императорского Православного Палестинского Общества, послужит укреплению межкультурных связей, а также станет еще одним шагом на пути выстраивания диалога культур, позволяющего понять красоту и уникальность национального художественного наследия.

Выставка "Иконописные сокровища Российской Империи. Памятники XVIII – начала XX века из Третьяковской галереи и Музея русской иконы" представит посетителям более 100 произведений искусства: иконы, образцы скульптуры, пасхальное яйцо. Все произведения относятся к позднему периоду русской иконописи, для которого свойственна особая роскошь исполнения, обилие золота и тонкость проработки деталей. Экспонаты выставки охватывают основные регионы, заявившие о себе в этой области: Москву, Тверь, Поволжье, владимирские села Палех и Мстёру, а также старообрядческий Невьянск на Урале.

В экспозиции участвуют 14 памятников из Государственной Третьяковской галереи, 86 икон и пасхальное яйцо – предоставлены Музеем русской иконы, выступившим основным организатором этого проекта. Среди наиболее ярких экспонатов выставки станут выдающиеся произведения мстёрских иконописцев, основавших в Москве свои мастерские в последние два десятилетия XIX –начале ХХ века и ставших родоначальниками нового столичного стиля.

Особый интерес у посетителей вызовут прекрасные оклады – как традиционные металлические, выполненные в технике чеканки и гравировки, так и украшенные эмалями, жемчугом и ювелирными камнями, а также необычные оклады, созданные в эпоху модерна.

Таким образом, посетители выставки смогут познакомиться со всем богатством и уникальностью русской художественной культуры на примере блестящих иконописных образцов XVIII – начала XX века, созданных лучшими мастерами Нового времени, которые сохранили и воплотили в своих произведениях богатейший опыт русских мастеров XV–XVI веков.

Следует отметить, что ожидаемый в Баку выставочный проект "Иконописные сокровища Российской Империи. Памятники XVIII – начала XX века из Третьяковской галереи и Музея русской иконы" впервые будет организован на Востоке.

Выставка продлится в Центре Гейдара Алиева до 15 декабря.