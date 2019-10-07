В Баку стартуют Дни культуры Карачаево-Черкесии

7 октября в рамках «Дней культуры Карачаево-Черкесской Республики (Россия)» в Азербайджанской Государственной Академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится большой концерт.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра в Баку, в нем примут участие многие творческие коллективы из Карачаево-Черкесии.

Делегацию возглавляют Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Рамазан Бороков и заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Байрамкулов.

Начало в 19-00. Вход свободный.