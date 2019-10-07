 Наверх

В Баку стартуют Дни культуры Карачаево-Черкесии

В Баку стартуют Дни культуры Карачаево-Черкесии

7 октября в рамках «Дней культуры Карачаево-Черкесской Республики (Россия)» в Азербайджанской Государственной Академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится большой концерт. 

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра в Баку, в нем примут участие многие творческие коллективы из Карачаево-Черкесии.

Делегацию возглавляют Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Рамазан Бороков и заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Байрамкулов.

Начало в 19-00. Вход свободный.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!