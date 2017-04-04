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    В Баку стартуют дни французской гастрономии

    Подобное мероприятие проводится в Азербайджане уже в третий раз и призвано ознакомить с блюдами французской кухни

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ С 5 апреля по 15 апреля в Баку пройдет фестиваль французской гастрономии "Goût de / Good France - 2017". 

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше. 

    Подобное мероприятие проводится в ряде стран мира, в том числе в Азербайджане, уже в третий раз и призвано ознакомить с  блюдами французской кухни. Фестиваль  будет организован на 5 континентах и соберет более 2000 тысяч поваров по всему миру. 

    В этом году жители Баку смогут ознакомится с блюдами французской кухни в 5 ресторанах столицы.

    Традицию проведения подобного кулинарного фестиваля в ряде стран мира заложил бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в 2015 году. 

    Напомним, что в Баку c 1 по 22 апреля также проводятся Дни франкофонии.

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