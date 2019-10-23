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В Баку стартует Глобальная Неделя Мексики

В Баку стартует ​Глобальная Неделя Мексики

В Баку пройдет Глобальная Неделя Мексики (#SemanaGlobal).

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Мексики в Азербайджане, в рамках Недели будет организован ряд мероприятий о мексиканской культуре.

Так, 24-го октября состоится премьера мультипликационного фильма мексиканского производства "День Мертвых" или "Сельма в городе призраков".

Кроме того, посольство также организует Неделю Национальной Кухни с 28 октября по 3 ноября в Ландмарк отеле.

Завершающим Неделю станет открытие фото-выставки "Фрида и Диего. Улыбка на середине пути" на станции метро Гянджлик. Фотографии расскажут о жизни и творчестве двух выдающихся художников Диего Риверы и Фриды Кало.

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