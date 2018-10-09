В Баку стартует Фестиваль Европейских фильмов

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Мы хотим, чтобы культурное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом открывало новые возможности перед людьми".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас на пресс-конференции, посвященной открытию традиционного Фестиваля Европейских фильмов.

"Эти фильмы дают нам лучше понять друг друга, наш образ жизни, проблемы. С этой целью мы выбираем фильмы, снятые за последнее время. Мы хотим, чтобы посредством подобного гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС открывались новые возможности перед людьми, чтобы люди больше хотели посещать, узнавать страны, о которых были сняты данные фильмы", - заявил посол.

Он также отметил, что за все 9 лет, что Фестиваль Европейских фильмов проводится в Баку, всего было продемонстрировано 128 картин.

Отметим, Фестиваль Европейских фильмов проходит в Баку уже 9-ый год подряд и проводится делегацией Евросоюза в Азербайджане.

В этом году фестиваль откроется показом документального фильма "Wild Amsterdam" (Нидерланды) и приключенческой истории "Kincsem" (Венгрия) 10-го октября. Помимо этого, также будут показаны фильмы авторов из таких стран, как Португалия, Латвия, Великобритания, Норвегия, Испания и др.

Кинофестиваль завершится 21-го октября картиной азербайджанского режиссера Ульвии Кенуль "Слишком много сходства" ("Too many coincidences").

Вход на показы свободный.