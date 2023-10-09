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В Баку стартовала обучающая программа для кинопродюсеров

В Баку стартовала обучающая программа для кинопродюсеров В Баку стартовала обучающая программа по развитию для кинопродюсеров.
Kультурная политика
9 октября 2023 г. 10:04
В Баку стартовала обучающая программа для кинопродюсеров

В Баку стартовала обучающая программа по развитию для кинопродюсеров.

Как сообщает Report, программа организована Агентством кино и Гильдией продюсеров Азербайджана, при поддержке Министерства культуры.

Первый этап программы продлится до 13 октября. Тренинги будут проводить европейские специалисты - Мартин Хагеманн и Титус Крейенберг.

В рамках программы участники получат базовые знания в области разработки кинопроектной документации.

Самые успешные участники программы получат награды от Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Prodüserlərin inkişaf təlimi” proqramının açılışı olub

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