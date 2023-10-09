В Баку стартовала обучающая программа для кинопродюсеров

В Баку стартовала обучающая программа по развитию для кинопродюсеров.
Как сообщает Report, программа организована Агентством кино и Гильдией продюсеров Азербайджана, при поддержке Министерства культуры.
Первый этап программы продлится до 13 октября. Тренинги будут проводить европейские специалисты - Мартин Хагеманн и Титус Крейенберг.
В рамках программы участники получат базовые знания в области разработки кинопроектной документации.
Самые успешные участники программы получат награды от Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.