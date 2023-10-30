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В Баку проходит второй день Музыкального форума

В Баку проходит второй день Музыкального форума Проходит второй день Музыкального форума, впервые организованного в Баку в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.
Kультурная политика
30 октября 2023 г. 12:20
В Баку проходит второй день Музыкального форума

Проходит второй день Музыкального форума, впервые организованного в Азербайджане.

Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева министерством культуры Азербайджана совместно с Фондом Гейдара Алиева, при поддержке Бакинской Музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Союза композиторов Азербайджана.

Во второй день форума будут обсуждены вопросы формирования экосистемы музыкальной индустрии, расширения возможностей внутреннего рынка, новые способы коммерциализации музыкальной продукции.

Напомним, что церемония открытия мероприятия состоялась 29 октября во дворце "Гюлистан". Музыкальный форум продлится до 31 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMusiqi Forumunun ikinci günü başlayıb

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