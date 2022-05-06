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В Баку открылся фестиваль венгерского кино

В Баку открылся фестиваль венгерского кино В Баку стартовал фестиваль венгерского кино.
Kультурная политика
6 мая 2022 г. 19:45
В Баку открылся фестиваль венгерского кино

В Баку стартовал фестиваль венгерского кино.

Как передает Report, 6-8 мая в рамках организованного посольством Венгрии в Азербайджане мероприятия будут показаны три фильма.

В первый день зрителям кинофестиваля будут представлены короткометражные фильмы, участвовавшие в фестивале “Busho”, среди которых есть 2 короткометражки снятые обучающимися в Венгрии азербайджанскими студентами в рамках стипендиальной программы "Stipendium Hungaricum”.

Во второй день продемонстрируют фильм "Toxicoma" (2021) , снятом в жанре драма, и в последний день гостей кинофестиваля порадует комедия "Bullhorn Lullaby”(2021) .

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Версия на английском языке Hungarian Film Festival gets underway in Baku

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