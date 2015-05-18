​В Баку начал работу III Всемирный форум по межкультурному диалогу

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Баку стартовал III Всемирный форум по межкультурному диалогу, проходящий под девизом "Поделимся культурами ради совместной безопасности".

Как сообщает Report, на официальном открытии форума приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

III Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит под патронажем президента Ильхама Алиева. Партнерами форума выступают ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Совет Европы, Центр Север-Юг Совета Европы, ИСЕСКО, Всемирная туристическая организация ООН.

В рамках форума состоятся пленарные сессии на тему "Поделимся культурами ради совместной безопасности" - культурные права, религиозный плюрализм и защита ценностей в борьбе с экстремизмом, роль международных организаций в организации межкультурного диалога и сотрудничестве. В то же время, пройдут рабочие сессии, посвященные роли образования, молодежи, искусства, туризма в сближении культур и их диалоге, встреча "Диалог столиц культуры", 2-я Всемирная конференция министров культуры и туризма, а также первое общее собрание руководителей кафедры ЮНЕСКО по культурному и межрелигиозному диалогу, выставка "Сближение культур" и другие мероприятия.

На мероприятии примут участие представители более 100 государств, министры, заместители министров, представители парламента и другие официальные лица более 50 стран мира, руководители более 10 международных структур.

Напомним, что I Всемирный форум по межкультурному диалогу состоялся 7-9 апреля 2011 года в Баку. Участники форума обсудили вопросы межкультурного диалога, касающиеся различных аспектов концептуальных основ, управления, политики.

II форум состоялся в Баку 29 мая - 1 июня 2013 года.