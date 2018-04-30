В Баку создан Центр развития кино

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Согласно соответствующему приказу Главного управления культуры и туризма г.Баку, создан Центр развития кино.

Об этом Report сообщили в секторе информации и связи с общественностью управления.

Центр будет создавать новые кинотеатры в культурных учреждениях в Баку и окружающих поселках и заниматься их усовершенствованием.

Центр создан с целью доведения культуры и искусства Азербайджана до более широких масс, выявления потенциала занятых в данной сфере людей, повышения интереса в кинотеатрах к патриотическим кинофильмам, а также отражающим реалии Азербайджана, повествующих о жизни национальных героев.

В новом центре планируется проведение премьер современных фильмов, представлений, обсуждений, дискуссий, встреч с творческими лицами, актерами и режиссерами.