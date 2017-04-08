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    В Баку состоялся показ румынской комедии "Два лотерейных билета"

    Фильм вызвал повышенный интерес публики

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся показ румынской комедии "Два лотерейных билета", снятого режиссером Полом Негоэску.

    Как сообщает Report, показ состоялся в кинотеатре "Landmark" в рамках "Недели франкофонии в Баку".

    Показ фильма, на котором участвовали сотрудники посольства Румынии в Азербайджане, представители посольств других стран, входящих в организацию Франкофонии, а также любители кино и румынской культуры, собрал полный зал кинотеатра.

    Отметим, что фильм "Два лотерейных билета" снят по одноименному произведению румынского писателя Иона-Луки Караджиале. Сюжет фильма заключается в том, что трое парней теряют свои лотерейные билеты до того, как осознали, что выиграли куш.

    Фильм был удостоен ряда кинонаград как в Румынии, так и за ее пределами.

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