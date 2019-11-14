В Баку состоялся показ мод латвийского модельера Эвиты Сманухиной.

Как сообщает Report, коллекция латвийского модельера под названием Frozen Dreams была представлена в Азербайджанском национальном музее ковра.

Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества Азербайджанского национального музея ковра с посольством Латвии в Азербайджанской Республике.

Э.Сманухина представила бакинским модницам одежду концепции LLmood из льна и шерсти.

Эвита Сманухина, родилась 29 июня 1978 года в Буртниеки, Латвия. С детства у Эвиты была мечта стать дизайнером одежды. Она окончила художественную школу и школу дизайна, посещала индивидуальные занятия с мастерами живописи и графики, чтобы реализовать себя в боди-арте и визаже, фотографии и парикмахерском деле. В 2008 году Эвита вместе со своей сестрой Сандрой осуществили свою детскую мечту, открыв салон моды LLmood.