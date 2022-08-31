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В Баку состоялся показ мод Best of India

В Баку состоялся показ мод Best of India В Баку состоялся показ коллекций индийских дизайнеров Best of India.
Kультурная политика
31 августа 2022 г. 20:20
В Баку состоялся показ мод Best of India

В Баку состоялся показ коллекций индийских дизайнеров Best of India.

Как сообщает Report, временный поверенный Индии в Азербайджане Винай Кумар поприветствовал гостей показа.

Он отметил, что показ проводится в рамках серии мероприятий, посвященных празднованию 75-летия независимости Индии. Временный поверенный высоко оценил тесное сотрудничество Азербайджана и Индии, и пригласил всех желающих принять участие на традиционной выставке индийских товаров Best of India, которая пройдет в Баку 2-12 сентября.

В ходе организованного посольством Индии показа ряд модных дизайнеров продемонстрировали гостям традиционную женскую одежду этой страны – сари.

Сари носит почти каждая женщина в Индии, существует большое количество стилей драпировки сари, которые зависят от региона ее происхождения.

Гостям мероприятия было показано видео о процессе создания этого предмета гардероба.

Далее была продемонстрирована коллекция платьев-сари дизайнеров из Нью-Дели. В исполнении современных дизайнеров платья-сари являются своеобразной адаптацией под повседневные потребности модниц по всему миру.

Кроме того были продемонстрированы коллекции свадебных сари, вечерних платьев, украшенных камнями и бисером, а также произведенная в Индии и экспортируемая по всему миру одежда High Fashion дизайнеров Хармит Гамбхир и Джапна Гамбхир из Majestic by Japnah.

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