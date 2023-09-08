В Баку состоялся показ фильма о польской семье, прятавшей евреев во время Второй мировой

Сегодня в Баку проходит показ польского документального фильма “История одного преступления” (“One Crime Story”).

Сегодня в Баку прошел показ польского документального фильма “История одного преступления” (“One Crime Story”) о польской семье, прятавшей от нацистов евреев во время Второй мировой войны.

Как передает Report, мероприятие было организовано посольством Польши в Азербайджане с участием посла Рафала Поборски.

В фильме рассказывается, как польская семья Ульма прятала еврейские семьи во время Второй мировой войны и поплатилась за это своей жизнью. Вся семья была расстреляна вместе с детьми за то, что пытались спасти восьмерых евреев, детей и взрослых, пряча их в своем доме в 1944 году. Обнаруженные в их доме евреи также были убиты со стороны фашистов.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы посмотреть фильм про душераздирающую историю польского общества. До Второй мировой войны евреи жили в Польше в мире и согласии, однако этот мир был уничтожен вторжением нацистов на территорию страны",- сказал посол на открытии мероприятия.

По его словам, несмотря на угрозы со стороны нацистского режима, местное население все равно продолжало оказывать помощь евреям, предоставляя им убежище, еду и необходимые вещи.

"Данный фильм рассказывает очень тяжелую историю, но он также дает надежду и веру в человечность, которая позволяет людям оставаться людьми в самые сложные периоды истории",- добавил Поборски.

В 1995 году Виктория и Юзеф Ульма, прятавшие евреев, были посмертно удостоены звания "Праведники народов мира", присвоенного им Израилем.