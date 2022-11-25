В Баку состоялся показ фильма о Голодоморе

В Баку состоялся показ фильма "Мистер Джонс", посвященного 90-ой годовщине Голодомора 1932-1933 годов.
Как сообщает Report, показ организован посольством Украины в Азербайджане.
Как заявил на мероприятии посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, Голодомор стал трагической страницей в истории украинского народа. Причем особенно важно, что произошел он в мирное время.
"Сотни людей гибли каждый час. Важно наказать всех виновных в этих событиях не только для нас, но и для всего мира", - отметил посол.
Фильм известного польского режиссера Агнешки Холланд "Мистер Джонс" рассказывает о захватывающей истории борьбы британского журналиста за правду о Голодоморе.
В 1933 году британский журналист Гарет Джонс отправился в Россию. Он хотел сделать интервью со Сталиным и побывать в Украине, чтобы отыскать места, откуда родом его мать. Интервью он не сделал, но первым из западных репортеров написал о Голодоморе, гуманитарной катастрофе, в которую Сталин вверг Украину, и которая унесла несколько миллионов жизней.