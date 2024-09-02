В Баку состоялся показ документального фильма "Майотта. Остров смерти"

В киноцентре "Низами" в Баку состоялся показ документального фильма "Майотта. Остров смерти".

В киноцентре "Низами" в Баку состоялся показ документального фильма "Майотта. Остров смерти".

Как сообщает Report, на показе присутствовали представители Союза Коморских островов, находящихся с визитом в нашей стране, а также делегации с острова Майотта.

На мероприятии выступили исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, редактор документального фильма Гюльзар Мустафаева, бывший посол Коморских островов при ООН Мохаммед Тойхири, которые подробно проинформировали участников мероприятия о незаконной оккупации Францией острова Майотта.

В фильме показаны исторические факты о том, что после провозглашения независимости в 1975 году Коморские острова были единогласно приняты в ООН. Союз Коморских островов состоит из островов Анжуан, Гранд-Комор, Майотта и Мохели. Несмотря на признание территориальной целостности государства всеми международными организациями, Франция оккупировала остров Майотта путем проведения нелегитимных референдумов.

В мероприятии также приняли участие различные эксперты, юристы, лидеры движений, члены гражданского общества Союза Коморских островов, в том числе члены "Комитета Маоре", послы Союза Коморских островов, работавшие при ООН, в Южной Африке и других регионах.

Напомним, что 3 сентября в Баку пройдет международная конференция на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта".