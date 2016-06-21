​В Баку состоялся музыкальный праздник, организованный посольством Франции

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Посольство Франции в Азербайджане в очередной раз организовало в Баку музыкальный праздник.

Как сообщает Report, как заявила на открытии посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, подобные мероприятия призваны сблизить народы двух стран.

Она отметила укрепляющиеся гуманитарные связи между Азербайджаном и Францией:

"Между Францией и Азербайджаном есть много общего. И подобные концерты это демонстрируют".

Далее на концерте выступили участник французской телепрограммы «The Voice» ArazÔzarA (Араз Гумбатов), композитор и певец Милан Мамедов, группы SubHe, Les Gamins + Fafee (Фарида), а также солисты Французского лицея в Баку и участницы музыкального конкурса «Səs Azərbaycan» Гусейн Абдуллаев, Агамехди Мирзоев, Ляман Дадашова и Нигяр Гусейнли.